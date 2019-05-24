Меркель провела телефонну розмову з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться в заяві офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, опублікованому на сайті німецького уряду, передає УНН.
Так, за словами Зайберта, Канцлер привітала президента Зеленського зі вступом на посаду 20 травня 2019 року. Основними темами обговорення стали двостороння співпраця між Німеччиною і Україною, а також події в Україні, включаючи ситуацію на Сході країни.
Співрозмовники підтвердили необхідність повного виконання мінських угод і висловили зацікавленість у продовженні тісного співробітництва в нормандському форматі. Вони погодилися підтримувати тісний робочий контакт.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні відбулася розмова про Україну Путіна, Меркель і Макрона.