Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы условия

“Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции предстоит делать инициативу, как только представится возможность. У нас будут контакты (с президентом Украины Владимиром Зеленским). Я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит. Как только политические условия будут созданы с этой стороны, мы это сделаем (соберем встречу в нормандском формате)”, — сказал он.

Напомним, раньше 21 мая немецкий канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

После этого Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Обе стороны подтвердили необходимость полноценной реализации “Минская”, также подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.