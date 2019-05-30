Переговори у нормандському форматі скоріше за все відновляться не раніше осені - МЗС

”Зараз ми у ситуації фактично такої політичної турбулентності. Звичайно, відсутність дієвого уряду, дієвого парламенту ставить дуже багато сумнівів щодо того, що будь-які рішення можуть бути виконаними і реалізованими. Логічно, що це буде не раніше осені, коли буде дійсно сформований уряд і буде працювати парламент, і коли вже усі інституції збалансуються і почнуть нормально функціонувати”, - сказала Зеркаль, відповідаючи на питання щодо відновлення переговорів у нормандському форматі.



Як повідомляв УНН, Макрон заявив про готовність скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені умови.



Нагадаємо, раніше 21 травня німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили в телефонній розмові, як можна досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей після вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського.