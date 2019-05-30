Переговоры в нормандском формате скорее всего возобновятся не раньше осени - МИД

"Сейчас мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о возобновлении переговоров в нормандском формате.



Как сообщал УНН, Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы условия.



Напомним, раньше 21 мая немецкая канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрона и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.