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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111135 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137423 просмотра

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Сегодня президент направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение - Данилюк

Сегодня президент направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 9829 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский направит в парламент законопроект о возвращении криминальнои ответственности за незаконное обогащение. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

"Завтра в ВР будет внесен закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил МВФ, когда подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении.

Ранее секретарь СНБО сообщал, что встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля.

В частности, УНН сообщал, что по заявлению Данлюка - на ближайшем заседании СНБО будет обсуждаться только вопросы энергетики.

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