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Законопроект про незаконне збагачення передали для оцінки міжнародним партнерам

Законопроект про незаконне збагачення передали для оцінки міжнародним партнерам

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Робоча група по роботі над законом щодо відповідальності за незаконне збагачення створила законопроект і наразі передала його на розгляд міжнародним партнерам. Про це заявив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"У нас є 13 законопроектів, ми створили робочу групу і робимо, як завжди це робимо для того, щоб усе було, як це висловили і представники посольств, у тому числі представництво ЄС, і МВФ. Ми зробили цей проект і зараз надіслали його в посольство США, європейські посольства, МВФ і чекаємо відповідь", - зазначив Кожем'якін.

За його словами, згідно з регламентом, Верховна Рада має розглянути цей законопроект, а потім уже вносити новий, якщо буде така необхідність.

Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.

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