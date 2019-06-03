Законопроект про незаконне збагачення передали для оцінки міжнародним партнерам

"У нас є 13 законопроектів, ми створили робочу групу і робимо, як завжди це робимо для того, щоб усе було, як це висловили і представники посольств, у тому числі представництво ЄС, і МВФ. Ми зробили цей проект і зараз надіслали його в посольство США, європейські посольства, МВФ і чекаємо відповідь", - зазначив Кожем'якін.

За його словами, згідно з регламентом, Верховна Рада має розглянути цей законопроект, а потім уже вносити новий, якщо буде така необхідність.

Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.