Законопроект о незаконном обогащении передали для оценки международным партнерам

"У нас есть 13 законопроектов, мы создали рабочую группу и делаем, как всегда это делаем для того, чтобы все было, как это выразили и представители посольств, в том числе представительство ЕС, и МВФ. Мы создали этот проект и сейчас прислали его в посольство США, европейские посольства, МВФ и ждем ответ", - отметил Кожемякин.

По его словам, согласно регламенту, Верховная Рада должна рассмотреть этот законопроект, а потом уже вносить новый, если будет такая необходимость.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.