Цього тижня Рада розгляне закон про ТСК і Виборчий кодекс

КИЇВ. 3 червня. УНН. Цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу. Про це свідчить проект Розкладу засідань Верховної Ради України на 4-7 червня, передає УНН.