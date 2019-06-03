Цього тижня Рада розгляне закон про ТСК і Виборчий кодекс

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу. Про це свідчить проект Розкладу засідань Верховної Ради України на 4-7 червня, передає УНН.

Відповідно до проекту, у вівторок, 4 червня, нардепи планують розглянути законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України у другому читанні.

На четвер, 6 червня, запланований розгляд Проекту Виборчого кодексу (у другому читанні).

Також у четвер внесений до проекту порядку денного як невідкладний президентський законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (друге читання).

Нагадаємо, народні депутати України можуть розглянути проект закону щодо змін у законі про публічні закупівлі вже у четвер, 6 червня, у випадку, якщо представник Президента буде наполягати на невідкладному розгляді.

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