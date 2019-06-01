У Раді назвали можливу дату розгляду змін у законі про публічні закупівлі

"За процедурою, цей законопроект не втрачений, він просто не включений до порядку денного сесії. Це значить, що він не був відхилений, він просто не розглядався. Його треба включити в порядок денний сесії і потім розглядати в першому читанні, якщо дійсно Президент наполягатиме на його прийнятті, але я поки що не бачила, щоб він наполягав... У нас наступний тиждень пленарний, тобто теоретично цей проект можна було б розглянути у наступний четвер. Якраз коли сплине строк для подачі альтернативних законопроектів і Президенту не доведеться порушувати Регламент ВРУ", - зазначила Пташник.



За її словами, Комітет з питань економічної діяльності не дійшов згоди щодо цього законопроекту, оскільки розглядав його в день подання, коли ще не сплинув 14-денний термін, визначений для подання альтернативних законопроектів, тож проект закону був винесений в сесійну залу. Там також не знайшлось голосів для включення його до порядку денного.



Як пояснила нардеп, законопроект писався в Адміністрації Президента вночі, і замість того, щоб запропонувати зміни до прикінцевих положень Закону про публічні закупівлі та спростити процедуру закупівель, як виключення через брак часу, лише для цих виборів, чомусь пішли шляхом спрощення порядку закупівель для проведення всіх наступних чергових виборів.



Також, за її словами, наразі позиція МЕРТ полягає в тому, що проблему дефіциту часу для проведення тендерів можна вирішити шляхом проведення окремих закупівель під кожну дільницю, щоб вони підпадали від критерії допорогових, як це відбувалось під час виборів Президента. Однак наскільки це відповідатиму чинному закону треба аналізувати додатково.

Нагадаємо, в ході підготовки до позачергових парламентських виборів Центральна виборча комісія оголосила вже 13 процедур закупівель, терміни яких виходять за межі строків підготовки до виборів.