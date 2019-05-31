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Вибори до Ради: у ЦВК вже оголосили 13 тендерів

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Під час підготовки до позачергових парламентських виборів Центральна виборча комісія оголосила вже 13 процедур закупівель, терміни яких виходять за межі строків підготовки до виборів. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії, передає УНН.

"Комісія вживає всіх заходів щодо закупівель необхідних товарів і послуг для забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів. Поза тим, терміни проведення закупівель виходять за межі термінів, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України". Фактично станом на 31 травня Комісією оголошено 13 процедур закупівель", - зазначили в ЦВК, уточнивши, що за результатами переговорів Центральна виборча комісія може укласти відповідні договори вже 8 червня 2019 року.

Як додали в прес-службі, 25 травня оголошено відкриті торги (у тому числі з публікацією англійською мовою) щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки:

1) інформаційних плакатів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (очікувана вартість – 14 383 680 грн);

2) бланків протоколів, актів тощо (очікувана вартість – 20 782 989 грн);

3) виборчих скриньок (стаціонарних (великих) (очікувана вартість – 11 550 000 грн);

4) архівних боксів (очікувана вартість – 4 500 000 грн).

Кінцевий строк надання вищевказаних послуг – 16 липня 2019 року.

28 травня ЦВК оголошено відкриті торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки:

1) пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів (очікувана вартість – 363 168 грн);

2) номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок (очікувана вартість – 594 327 грн);

3) журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії (очікувана вартість – 874 785 грн);

4) збірника нормативно-правових актів з питань застосування Закону України "Про вибори народних депутатів України" (очікувана вартість – 1 166 600 грн);

5) видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" (очікувана вартість – 2 338 250 грн);

6) збірників "Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" (очікувана вартість – 763 200 грн).

Окрім того, 28 травня проведено переговори з ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Медирент", ДП "Редакція газети "Голос України" та ДП "Редакція газети "Урядовий кур’єр" щодо закупівель відповідно наступних послуг:

1) з модифікації та підтримки інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (вартість закупівлі – 15 630 000 грн);

2) з публікації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в газеті "Голос України" відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (вартість закупівлі – 4 329 780 грн);

3) з публікації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в газеті "Урядовий кур’єр" відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (вартість закупівлі – 3 996 720 грн).

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому розбивати великі тендери на менші в ході підготовки до позачергових парламентських виборів.

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