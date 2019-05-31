Выборы в Раду: в ЦИК уже объявили 13 тендеров

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время подготовки к внеочередным парламентским выборам Центральная избирательная комиссия объявила уже 13 процедур закупок, сроки которых выходят за пределы сроков подготовки к выборам. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.