ЦВК дозволили розбивати великі тендери на менші при підготовці до виборів у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому розбивати великі тендери на менші в ході підготовки до позачергових парламентських виборів. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання робочої групи щодо здійснення публічних закупівель під час підготовки до виборів 21 липня, передає кореспондент УНН.
"МЕРТ у робочому порядку уже підготувало наказ від 24 травня, яким дозволяється ЦВК розбити великі закупівлі на менші та провести переговорні процедури. Наказ буде зареєстрований та набуде чинності найближчим часом", - зазначив Кубів.
За його словами, МЕРТ також передало до Верховної Ради проект закону про публічні закупівлі.
Нагадаємо, до Верховної ради України внесли проект закону щодо закупівель для проведення позачергових парламентських виборів. Того ж дня документ відкликали.
Раніше ЦВК звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".
Як повідомляв УНН, ЦВК не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.