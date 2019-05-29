ЦВК дозволили розбивати великі тендери на менші при підготовці до виборів у Раду

КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому розбивати великі тендери на менші в ході підготовки до позачергових парламентських виборів. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання робочої групи щодо здійснення публічних закупівель під час підготовки до виборів 21 липня, передає кореспондент УНН.