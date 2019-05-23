У ЦВК заявили про неможливість провести всі тендери до виборів 21 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Центральна виборча комісія не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я зараз очікую і від Верховної Ради, і від уряду, і від Президента негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до закону і найкращих демократичних європейських практик", - зазначила Сліпачук.
За її словами, за неповні два місяці, або 58 днів, які залишились до дати виборів, неможливо провести всі тендерні процедури, пов’язані з виборами.
Нагадаємо, відзавтра в Україні починається виборча кампанія.