У Раду внесли і відразу відкликали зміни до публічних закупівель щодо виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. До Верховної ради України внесли проект закону щодо закупівель для проведення позачергових парламентських виборів. Того ж дня документ відкликали. Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані, опубліковані на сайті ВРУ.
Документ, який сьогодні зареєстрували в Апараті Верховної Ради України, має назву "Проект Закону про внесення доповнень до розділу ІХ "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель для потреб проведення позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році". Його ініціатор - Перший заступник голови депутатської фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.
Згідно зі статусом проходження документу, проект Закону спочатку було зареєстровано, а згодом відкликано.
Нагадаємо, 22 травня в Апараті Верховної Ради України було зареєстровано другий президентський законопроект, який стосується змін виборчого законодавства.
Раніше був зареєстрований законопроект "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.