Президентський законопроект про вибори зареєстровано у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Апараті Верховної Ради України зареєстровано другий президентський законопроект, який стосується змін виборчого законодавства, повідомляє УНН.
“Законопроект зайшов в Апарат Ради”, — повідомив Парубій під час засідання.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України, вже зареєстровано. Текст законопроекту поки не оприлюднений.
Раніше був зареєстрований законопроект "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.
Наразі триває позачергова сесія ВР.