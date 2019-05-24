ЦВК звернулася до Ради і Кабміну щодо змін до закону про публічні закупівлі

ukru
17:51 • 36435 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 79175 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 77124 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 79900 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 62117 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 93749 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148752 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166717 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154014 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239581 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
52 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

22 березня, 12:30 • 25107 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 71128 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 39005 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 39111 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 50195 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156764 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239587 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204244 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189354 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 39111 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 39005 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60657 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 37339 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73268 перегляди
Актуальне
ЦВК звернулася до Ради і Кабміну щодо змін до закону про публічні закупівлі

ЦВК звернулася до Ради і Кабміну щодо змін до закону про публічні закупівлі

Київ • УНН

 • 9668 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.

За даними прес-служби, на черговому засіданні ЦВК під головуванням очільниці Тетяни Сліпачук для належного забезпечення організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня Комісія своєю постановою звернулася до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

Також звернення ЦВК стосувалося і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання питань здійснення публічних закупівель.

Причиною звернення в ЦВК назвали брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, у зв’язку з якими Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, ЦВК не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.

Як повідомляв УНН, з 24 травня розпочалася парламентська виборча компанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,009.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21