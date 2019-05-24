ЦВК звернулася до Ради і Кабміну щодо змін до закону про публічні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
За даними прес-служби, на черговому засіданні ЦВК під головуванням очільниці Тетяни Сліпачук для належного забезпечення організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня Комісія своєю постановою звернулася до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".
Також звернення ЦВК стосувалося і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – щодо невідкладного надання пропозицій з метою врегулювання питань здійснення публічних закупівель.
Причиною звернення в ЦВК назвали брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, у зв’язку з якими Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.
Нагадаємо, ЦВК не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.
Як повідомляв УНН, з 24 травня розпочалася парламентська виборча компанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.