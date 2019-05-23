Сьогодні стартує виборча кампанія до Верховної Ради

Як поінформувала очільниця Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук: “Фактично після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів і відповідно до закону про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку”.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив нові вибори. Як було вказано в документі: “Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання”.

Минулої доби, 23 травня, указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в “Урядовому кур’єрі”.