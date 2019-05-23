Сегодня стартует избирательная кампания в Верховную Раду

Как сообщила руководительница Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук: “Фактически после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов и в соответствии с законом о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией любого решения касательно её начала”.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы. Как было указано в документе: “Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва”.

В прошедшие сутки, 23 мая, указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дата назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали в “Правительственном курьере”.