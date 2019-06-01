В Раде назвали возможную дату рассмотрения изменений в законе о публичных закупках

"По процедуре, этот законопроект не потерян, он просто не включен в повестку дня сессии. Это значит, что он не был отклонен, он просто не рассматривался. Его надо включить в повестку дня сессии и затем рассматривать в первом чтении, если действительно Президент будет настаивать на его принятии, но я пока не видела, чтобы он настаивал ... у нас следующая неделя пленарная, то есть теоретически этот проект можно было бы рассмотреть в следующий четверг. Как раз когда истечет срок для подачи альтернативных законопроектов и Президенту не придется нарушать Регламент ВРУ ", - отметила Птичник.



По ее словам, Комитет по вопросам экономической деятельности не достиг соглашения по этому законопроекту, поскольку рассматривал его в день подачи, когда еще не истек 14-дневный срок, определенный для представления альтернативных законопроектов, поэтому проект закона был вынесен в сессионный зал. Там также не нашлось голосов для включения его в повестку дня.



Как объяснила нардеп, законопроект писался в Администрации Президента ночью, и вместо того, чтобы предложить изменения в заключительных положений Закона о публичных закупках и упростить процедуру закупок, как исключение из-за нехватки времени, только для этих выборов, то пошли путем упрощения порядка закупок для проведения всех следующих очередных выборов.



Также, по ее словам, сейчас позиция МЭРТ заключается в том, что проблема дефицита времени для проведения тендеров можно решить путем проведения отдельных закупок под каждый участок, чтобы они подпадали от критерии допороговых, как это происходило во время выборов Президента. Однако насколько это будет отвечать действующему закону надо анализировать дополнительно.

Напомним, в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам Центральная избирательная комиссия объявила уже 13 процедур закупок, сроки которых выходят за пределы сроков подготовки к выборам.