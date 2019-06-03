У Зеленського розповіли деталі законопроекту про незаконне збагачення

Так, проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" розроблений спільно з національними та іноземними експертами.

Зазначається, що він запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку. Також він повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення – статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною.

"Цивільна конфіскація допускається Директивою ЄС 2014/42/EU та застосовується у Великій Британії, США, Австралії, Канаді, Швейцарії та інших країнах", - зазначили в АП.

У Президента підкреслили, що наразі антикорупційні органи не можуть розслідувати провадження про незаконне збагачення, вчинене до визнання неконституційною цієї статті Кримінального кодексу.

Але у разі виявлення необґрунтованих активів на понад 900 тис. грн відповідальності не зможуть уникнути і топ-посадовці, які незаконно збагачувалися раніше, і ті, хто наважиться на це у майбутньому, зазначили в АП.

"Таким чином, напрацьовані раніше матеріали щодо незаконного збагачення можуть бути використані антикорупційними органами для позовів про стягнення у дохід держави незаконно нажитих активів.

Усі ці активи стягуватимуться у дохід держави у цивільному порядку за позовами Національного антикорупційного бюро, погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - пояснили у Президента.

Також розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення у дохід держави законопроектом пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Це, як повідомили в АП, має стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ.

"Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наступатиме у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір, як це й визначено Конвенцією ООН проти корупції", - зазначили у Президента.

Наголошується, що поданий законопроект не є альтернативним уже зареєстрованим у Верховній Раді законопроектам, оскільки проект закону Президента "значно ширший за предметом регулювання та принципово відрізняється від проектів, які вже є у парламенті".

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.

Нагадаємо, 27 березня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.

Додамо, що робоча група при Комітеті ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності вже затвердила редакцію статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.