При работе над законопроектом о незаконном обогащении АПУ консультировалась с МВФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Законопроект о незаконном обогащении у Президента написали по совету американских прокуроров и Международного валютного фонда. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы общались долго и тщательно со специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка, с отечественными экспертами и экспертами из других стран - в частности, американскими прокурорами, которые имеют практический опыт применения аналогичных правовых норм. Их советы легли в основу этого законопроекта", - отметил Рябошапка.

По его словам, законопроект был чрезвычайно важным, учитывая риски признания его неконституционным. Команда Президента проанализировала решение КСУ.

При этом он добавил, что также авторы законопроекта долго "отшлифовывали" нормы законопроекта с МВФ, поскольку в случае возможных замечаний могли бы иметь сложности во время диалога о финансовой помощи.

"Мы все эти вопросы сняли, и в результате у нас есть поддержка как отечественных, так и международных экспертов", - отметил Рябошапка.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.

Украинские Национальные Новости

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