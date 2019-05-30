Місія МВФ завершила візит до України: з’явились висновки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Місія Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом, яка відвідувала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх на часі політичних та економічних подій, завершила свій візит в Україну. Про це йдеться у заяві за підсумками візиту, розповсюдженій прес-службою МВФ, передає УНН.
“Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з Президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий Уряд визначиться з пріоритетами своєї політики”, - заявив за підсумками завершення візиту пан ван Роден.
У МВФ водночас зазначили, що викладені думки є точкою зору фахівців МВФ і не обов’язково є позицією Ради Виконавчих Директорів МВФ. Результати роботи цієї місії не будуть предметом розгляду на Раді Виконавчих Директорів.
Як повідомляв УНН, представники Міжнародного валютного фонду під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд.