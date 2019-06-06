Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах

У документах наголошується на фінансуванні торговельних операцій у національних валютах і саме через фінансові інститути РФ та КНР. Крім того, міжурядові угоди передбачають посилення співпраці між двома країнами у сфері національних систем платіжних карт.

"Росія і Китай мають намір розвивати практику розрахунків у національних валютах", - сказав російський президент Володимир Путін після переговорів із Сі Цзіньпіном у Москві.

Про відмову від долара США в двосторонній торгівлі в Москві та Пекіні говорять вже давно. Щоправда, досі справа так і обмежилася лише заявами та намірами.

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Крім того, Володимир Путін та Сі Цзіньпін зробили спільну заяву про всеосяжне партнерство та стратегічну співпрацю між двома країнами. Також обидва лідери підписали спільну заяву про посилення глобальної й стратегічної стабільності в світі.

У Кремлі особливо наголосили, що на міжнародній арені обидві країни переслідують схожі цілі. Йдеться про мирне вирішення ситуації з ядерною програмою КНДР, загострення навколо ядерної програми Ірану, конфлікти у Сирії та Венесуелу.

Раніше КНР та РФ, котрі обидві мають право вето в Раді Безпеки ООН, не раз блокували внесені США чи Великобританією проекти резолюцій Радбезу ООН щодо Сирії, КНДР та Венесуели.

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Вихід геополітичної співпраці між двома країнами на якісно новий рівень не обмежився лише підписанням документів та заявами. Сі Цзіньпін взяв участь у церемонії передачі Московському зоопарку двох дорослих панд. Цей крок не залишився непоміченим російською стороною і його прокоментував Путін. "Знаємо, що такої практики в Китаї практично немає. Це - ознака особливої поваги та довіри до Росії", - сказав Путін.

Раніше Китай не раз практикував "дипломатію панд", передаючи в оренду цих рідкісних тварин іншим країнам, з якими Піднебесна намагається вибудувати тісні відносини. Панди від китайського керівництва вже отримували зоопарки в США, Німеччині й низці інших країн.

Нагадаємо, ФБР перенавчить своїх співробітників для боротьби з кіберзагрозами з боку РФ та Китаю.