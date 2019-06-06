Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Уряди Росії та Китаю вирішили форсувати відмову від долара США при розрахунках у двосторонній торгівлі. У середу, 5 червня, в рамках візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії в Москві були підписані двосторонні міжурядові угоди про розрахунки та платежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
У документах наголошується на фінансуванні торговельних операцій у національних валютах і саме через фінансові інститути РФ та КНР. Крім того, міжурядові угоди передбачають посилення співпраці між двома країнами у сфері національних систем платіжних карт.
"Росія і Китай мають намір розвивати практику розрахунків у національних валютах", - сказав російський президент Володимир Путін після переговорів із Сі Цзіньпіном у Москві.
Про відмову від долара США в двосторонній торгівлі в Москві та Пекіні говорять вже давно. Щоправда, досі справа так і обмежилася лише заявами та намірами.
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Крім того, Володимир Путін та Сі Цзіньпін зробили спільну заяву про всеосяжне партнерство та стратегічну співпрацю між двома країнами. Також обидва лідери підписали спільну заяву про посилення глобальної й стратегічної стабільності в світі.
У Кремлі особливо наголосили, що на міжнародній арені обидві країни переслідують схожі цілі. Йдеться про мирне вирішення ситуації з ядерною програмою КНДР, загострення навколо ядерної програми Ірану, конфлікти у Сирії та Венесуелу.
Раніше КНР та РФ, котрі обидві мають право вето в Раді Безпеки ООН, не раз блокували внесені США чи Великобританією проекти резолюцій Радбезу ООН щодо Сирії, КНДР та Венесуели.
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Вихід геополітичної співпраці між двома країнами на якісно новий рівень не обмежився лише підписанням документів та заявами. Сі Цзіньпін взяв участь у церемонії передачі Московському зоопарку двох дорослих панд. Цей крок не залишився непоміченим російською стороною і його прокоментував Путін. "Знаємо, що такої практики в Китаї практично немає. Це - ознака особливої поваги та довіри до Росії", - сказав Путін.
Раніше Китай не раз практикував "дипломатію панд", передаючи в оренду цих рідкісних тварин іншим країнам, з якими Піднебесна намагається вибудувати тісні відносини. Панди від китайського керівництва вже отримували зоопарки в США, Німеччині й низці інших країн.
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