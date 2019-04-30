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У США серед найбільших порушників релігійної свободи назвали Китай і Росію

У США серед найбільших порушників релігійної свободи назвали Китай і Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 ківтня. УНН. В оприлюдненому у США звіті про релігійну свободу у світі серед найбільших порушників назвали, зокрема, Китай і Росію. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як мовиться у звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи, що є незалежним і надпартійним органом федерального уряду США, в Китаї, зокрема, “кричущих зловживань” продовжують далі зазнавати представники уйгурів-мусульман, але для влади в Пекіні це минулося практично без наслідків.

Звіт підтверджує, що Китай і ще дев’ять країн далі належать до так званих “країн, що викликають особливе занепокоєння” з огляду на порушення релігійних свобод за класифікацією Державного департаменту США, і рекомендує Держдепартаментові додати до цієї групи також Росію і ще п’ять країн.

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Така рекомендація відображає занепокоєння, що російська держава “прискорила свої репресивні дії” проти релігійних меншин протягом 2018 року. Така ж рекомендація діє, зокрема, щодо Узбекистану, де, як мовиться у звіті, тривали “грубі порушення релігійної свободи”, хоча й настали деякі поліпшення.

Найбільшої критики зазнав Китай через ставлення до мусульманської меншини уйгурів, але також до інших переважно мусульманських за вірою меншин, зокрема, китайських казахів.

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Уйгури, яких у Китаї живе близько 15 мільйонів, давно скаржаться на зловживання пекінської влади щодо них.

“Мусульмани-уйгури перебувають під постійним спостереженням і наглядом, їхні телефони вилучають і перевіряють, у них примусово відбирають зразки крові для складання бази ДНК, їхнім дітям забороняють відвідувати мечеті... Ще гірше — уряд Китаю розриває родини, утримуючи від 800 тисяч до 2 мільйонів дорослих у концтаборах і віддаючи частину їхніх дітей до сиротинців... Члени родин не можуть зв’язатися одне з одним, побоюючись урядового нагляду, відтак незліченні кількості уйгурів не мають поняття, де перебувають їхні рідні і чи взагалі вони живі”, — мовиться у звіті.

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“Але, незважаючи на роки посилення таких зловживань, ширша міжнародна спільнота трагічно втратила можливість відвернути те, що зараз відбувається в Китаї з уйгурами й іншими мусульманами”, — заявили автори звіту.

Пекін заперечує, що має інтернаційні табори і центри перевиховання для уйгурів, казахів та інших переважно мусульманських за вірою меншин, і називає ці заклади “центрами професійної освіти”, що мають на меті відвернути людей від тероризму і повернути їх у суспільство.

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У звіті згадані й інші країни-порушники. Таджикистан, Судан і В’єтнам придушують релігійну свободу під приводом необхідності захисту громадського порядку чи міркувань національної безпеки, нерідко використовуючи реальні чи гадані загрози тероризму чи масових заворушень, щоб виправдати обмеження прав і “відверте переслідування власного народу”.

Деякі країни, як-то Росія, Китай, Еритрея чи Туркменистан, ставлять на релігійні чи національні меншини тавро “екстремістів” частково через те, що їхні влади вважають, що ці меншини перебувають “під зовнішнім впливом”, пишуть автори звіту.

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Щодо Росії, зокрема, в документі зазначено, що влада країни “продовжила переслідувати „нетрадиційні“ релігійні меншини штрафами, затриманнями і кримінальними звинуваченнями під приводом боротьби з екстремізмом”, причому “російське законодавство, спрямоване проти „екстремізму“, не дає належного визначення цього терміну, що дає державі можливість переслідувати за широкий обсяг ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності”.

“На Північному Кавказі силові структури діяли з повною безкарністю, арештовуючи і викрадаючи людей, запідозрених навіть у найменшій причетності до ісламістських повстанців... В окупованому Росією Криму російська влада продовжила викрадати, катувати і ув’язнювати кримських татар-мусульман за власним бажанням”, — наголошено у звіті зі США про стан релігійної свободи у світі.

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Як повідомляв УНН, членів британської Палати лордів Парламенту планують зобов’язати повністю оприлюднювати свої ділові контакти з партнерами в Росії та Китаї.

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