У сенаті США закликають збільшити кількість санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сенатор республіканців Ліндсі Грэм, близький соратник Дональда Трампа, закликав збільшити кількість санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"Нам потрібно більше санкцій, а не менше", - сказав Грем.
Також він розкритикував заяви радника президента Джареда Кушнера, які применшують значення втручання Кремля в американські вибори 2016 року, пише видання.
"Мені дуже подобається Джаред, але він упускає важливу подробицю", - сказав Грем.
Окрім, того він зазначив, що Росія зламала повідомлення електронної пошти кампанії кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
"Чи можете ви уявити, що ми говорили б, якби росіяни чи іранці зламали президентську команду Республіканської партії?" - зауважив Грем.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майкл Помпео вважає розумним прийняття законопроекту про введення санкцій проти РФ за втручання в американські вибори.
Нагадаємо, помічники президента США Дональда Трампа поки не мають наміру публікувати докладну офіційну відповідь на доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у американські вибори.
Зазначимо, що у своєму розслідуванні спецпрокурор США Роберт Мюллер з’ясував, що екс-керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа та колишній радник Віктора Януковича — Пол Манафорт обговорював план автономії на Донбасі на чолі з екс-президентом України.