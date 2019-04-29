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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108265 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112247 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114931 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115746 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144693 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115619 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144997 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130378 просмотра

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В сенате США призывают увеличить количество санкций против России

Киев  •  УНН

 • 13651 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сенатор республиканцев Линдси Грэм, близкий соратник Дональда Трампа, призвал увеличить количество санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Нам нужно больше санкций, а не меньше", - сказал Грэм.

Также он раскритиковал заявления советника президента Джареда Кушнера, которые преуменьшают значение вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года, пишет издание.

"Мне очень нравится Джаред, но он упускает важную деталь", - сказал Грэм.

Кроме, того он отметил, что Россия сломала сообщения электронной почты кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Можете ли вы представить, что мы говорили бы, если бы россияне или иранцы сломали президентскую команду Республиканской партии?" - сказал Грэм.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео считает разумным принятие законопроекта о введении санкций против РФ за вмешательство в американские выборы.

Напомним, помощники президента США Дональда Трампа пока не намерены публиковать подробную официальный ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательства РФ в американские выборы.

Отметим, что в своем расследовании спецпрокурор США Роберт Мюллер выяснил, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича - Пол Манафорт обсуждал план автономии в Донбассе во главе с экс-президентом Украины.

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