З РФ хотіли б емігрувати 20% населення – опитування Gallup

ukru
22 березня, 17:51 • 92982 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 132191 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 108782 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108385 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100430 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103493 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152723 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168468 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155132 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251186 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 47829 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 78134 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 34113 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 42828 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 29591 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167574 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251186 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213457 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198132 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63165 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59288 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74364 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55940 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86068 перегляди
Актуальне
З РФ хотіли б емігрувати 20% населення – опитування Gallup

З РФ хотіли б емігрувати 20% населення – опитування Gallup

Київ • УНН

 • 10337 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати. Такі дані оприлюднила соціологічна служба Gallup, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За прогнозами ООН, населення Росії скоротиться на 8% до 2050 року, але цей процес може прискоритись, свідчить опитування.

Із 2014 року відсоток працездатних росіян, які хотіли б емігрувати, зріс втричі — з 14% до 44% — для населення віком від 15 до 29 років і з 7% до 22% для росіян віком від 30 до 45 років, повідомляє Gallup.

Політика президента Росії Володимира Путіна є одним із факторів, які посилюють бажання росіян емігрувати, кажуть аналітики. В 2018 році 12% дорослих, які схвалюють політику Путіна, хотіли емігрувати, як і 40% тих, хто не схвалює політку Путіна.

Економічні умови відіграють меншу роль у бажанні емігрувати, мовиться в дослідженні.

Хоча відносини Росії з Заходом погіршились після агресії Росії в Україні, а також через позицію Росії стосовно НАТО, росіяни, які хотіли б емігрувати, найчастіше прагнуть переселитись до ЄС (40%), або США (16%).

A record number of Russians (20%) now say that they would like to leave Russia if they could. https://t.co/D9Lf97jGMT pic.twitter.com/WlQmQEAjmS

— GallupNews (@GallupNews) 7 квітня 2019 р.

Навіть збільшення народжуваності не змінить демографічну ситуацію, мовиться в дослідженні. Тепер Путін, імовірно, буде надавати громадянство російськомовним мешканцям України, Казахстану, Узбекистану і Молдови, розмірковують дослідники.

Аналітиків у США вразили дані опитування.

This is a HUGE number: 44% of Russians aged 15-29 want to leave the country. And the top preferred destinations are Germany and....the United States. https://t.co/Y75dQppcUa

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 26 квітня 2019 р.

“Це величезне число: 44% росіян віком від 15 до 29 років хочуть покинути країну. І надають перевагу переїздові до Німеччини та... США”, — твітує директор Центру Байдена Майкл Карпентер.

“Putin the Great?” “Record 20% of Russians Say They Would Like to Leave Russia” https://t.co/FoWVLHdVkl

— Michael McFaul (@McFaul) 27 квітня 2019 р.

“Путін Великий?” — саркастично зауважив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Як повідомляв УНН, згідно з нещодавнім глобальним опитуванням проведеним Gallup Global Emotions Report, жителі Парагваю мають найбільш позитивний досвід.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99