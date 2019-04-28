З РФ хотіли б емігрувати 20% населення – опитування Gallup

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати. Такі дані оприлюднила соціологічна служба Gallup, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.