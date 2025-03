З РФ хотіли б емігрувати 20% населення – опитування Gallup

За прогнозами ООН, населення Росії скоротиться на 8% до 2050 року, але цей процес може прискоритись, свідчить опитування.

Із 2014 року відсоток працездатних росіян, які хотіли б емігрувати, зріс втричі — з 14% до 44% — для населення віком від 15 до 29 років і з 7% до 22% для росіян віком від 30 до 45 років, повідомляє Gallup.

Політика президента Росії Володимира Путіна є одним із факторів, які посилюють бажання росіян емігрувати, кажуть аналітики. В 2018 році 12% дорослих, які схвалюють політику Путіна, хотіли емігрувати, як і 40% тих, хто не схвалює політку Путіна.

Економічні умови відіграють меншу роль у бажанні емігрувати, мовиться в дослідженні.

Хоча відносини Росії з Заходом погіршились після агресії Росії в Україні, а також через позицію Росії стосовно НАТО, росіяни, які хотіли б емігрувати, найчастіше прагнуть переселитись до ЄС (40%), або США (16%).

A record number of Russians (20%) now say that they would like to leave Russia if they could. https://t.co/D9Lf97jGMT pic.twitter.com/WlQmQEAjmS

— GallupNews (@GallupNews) 7 квітня 2019 р.

Навіть збільшення народжуваності не змінить демографічну ситуацію, мовиться в дослідженні. Тепер Путін, імовірно, буде надавати громадянство російськомовним мешканцям України, Казахстану, Узбекистану і Молдови, розмірковують дослідники.

Аналітиків у США вразили дані опитування.

This is a HUGE number: 44% of Russians aged 15-29 want to leave the country. And the top preferred destinations are Germany and....the United States. https://t.co/Y75dQppcUa

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 26 квітня 2019 р.

“Це величезне число: 44% росіян віком від 15 до 29 років хочуть покинути країну. І надають перевагу переїздові до Німеччини та... США”, — твітує директор Центру Байдена Майкл Карпентер.

“Putin the Great?” “Record 20% of Russians Say They Would Like to Leave Russia” https://t.co/FoWVLHdVkl

— Michael McFaul (@McFaul) 27 квітня 2019 р.

“Путін Великий?” — саркастично зауважив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

