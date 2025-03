По прогнозам ООН, население России сократится на 8% к 2050 году, но этот процесс может ускориться, свидетельствует опрос.

С 2014 года процент трудоспособных россиян, которые хотели бы эмигрировать, выросло втрое — с 14% до 44% — для населения в возрасте от 15 до 29 лет и с 7% до 22% для россиян в возрасте от 30 до 45 лет, сообщает Gallup.

Политика президента России Владимира Путина является одним из факторов, которые усиливают желание россиян эмигрировать, говорят аналитики. В 2018 году 12% взрослых, одобряющих политику Путина, хотели эмигрировать, как и 40% тех, кто не одобряет политки Путина.

Экономические условия играют меньшую роль в желании эмигрировать, говорится в исследовании.

Хотя отношения России с Западом ухудшились после агрессии России в Украине, а также из-за позиции России относительно НАТО, россияне, которые хотели бы эмигрировать, чаще всего стремятся переселиться в ЕС (40%), или США (16%).

A record number of Russians (20%) now say that they would like to leave Russia if they could. https://t.co/D9Lf97jGMT pic.twitter.com/WlQmQEAjmS

— GallupNews (@GallupNews) 7 апреля 2019

Даже увеличение рождаемости не изменит демографическую ситуацию, говорится в исследовании. Теперь Путин, вероятно, будет пытаться оказывать гражданство русскоязычным жителям Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдовы, размышляют исследователи.

Аналитиков в США поразили данные опроса.

This is a HUGE number: 44% of Russians aged 15-29 want to leave the country. And the top preferred destinations are Germany and .... the United States. https://t.co/Y75dQppcUa

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 26 апреля 2019

“Это огромное число: 44% россиян в возрасте от 15 до 29 лет хотят покинуть страну. И предпочитают переезд в Германию и ... США ”, - твитнул директор Центра Байдена Майкл Карпентер.

“Putin the Great?” “Record 20% of Russians Say They Would Like to Leave Russia ” https://t.co/FoWVLHdVkl

— Michael McFaul (@McFaul) 27 апреля 2019

“Путин Великий?” — саркастически заметил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Как сообщал УНН, согласно недавним глобальным опросом проведенным Gallup Global Emotions Report, жители Парагвая имеют наиболее положительный опыт.