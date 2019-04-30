В США среди крупнейших нарушителей религиозной свободы назвали Китай и Россию

Как говорится в отчете Комиссии США по международной религиозной свободы, которая является независимым и надпартийным органом федерального правительства США, в Китае, в частности, “кричащих злоупотреблений” продолжают дальше испытывать на себе представители уйгуров-мусульман, но для власти в Пекине это прошло практически без последствий.

Отчет подтверждает, что Китай и еще девять стран дальше относятся к так называемым “странам, вызывающих особое беспокойство” ввиду нарушения религиозных свобод по классификации Государственного департамента США, и рекомендуют Госдепартаменту добавить в эту группу также Россию и еще пять стран.

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Такая рекомендация отражает беспокойство, что российское государство “ускорило свои репрессивные действия” против религиозных меньшинств в течение 2018 года. Такая же рекомендация действует, в частности, Узбекистана, где, как говорится в отчете, продолжались “грубые нарушения религиозной свободы”, хотя и наступили некоторые улучшения.

Наибольшей критике подвергся Китай из-за отношение к мусульманскому меньшинству уйгуров, но и в другие преимущественно мусульманских по вере меньшинств, в частности, китайских казахов.

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Уйгуры, которых в Китае живет около 15 млн, давно жалуются на злоупотребления пекинскими властями в отношении них.

“Мусульмане-уйгуры находятся под постоянным наблюдением и контролем, их телефоны изымают и проверяют, у них принудительно отбирают образцы крови для составления базы ДНК, детям запрещают посещать мечети ... Еще хуже — правительство Китая разрывает семьи, удерживая от 800 тысяч до 2 миллионов взрослых в концлагерях и отдавая часть их детей в детские дома... Члены семей не могут связаться друг с другом, опасаясь правительственного надзора, поэтому бесчисленные количества уйгуров не имеют понятия, где находятся их родные и вообще они живы ли они”, — говорится в отчете.

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“Но, несмотря на годы усиления таких злоупотреблений, широкое международное сообщество трагически потеряло возможность отвлечь то, что сейчас происходит в Китае с уйгурами и другими мусульманами”, — заявили авторы отчета.

Пекин отрицает, что имеет концентрационные лагеря и центры перевоспитания для уйгуров, казахов и других преимущественно мусульманских по вере меньшинств, и называет эти заведения “центрами профессионального образования”, имеющие целью отвлечь людей от терроризма и вернуть их в общество.

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В отчете упомянуты и другие страны-нарушители. Таджикистан, Судан и Вьетнам подавляют религиозную свободу под предлогом необходимости защиты общественного порядка или соображений национальной безопасности, нередко используя реальные или предполагаемые угрозы терроризма или массовых беспорядков, чтобы оправдать ограничение прав и “откровенное преследование собственного народа”.

Некоторые страны, как то Россия, Китай, Эритрея или Туркменистан, ставят на религиозные или национальные меньшинства клеймо “экстремистов” отчасти потому, что их власти считают, что эти меньшинства находятся “под внешним воздействием”, пишут авторы отчета.

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Что касается России, в частности, в документе указано, что власти страны “продолжили преследовать” нетрадиционные “религиозные меньшинства штрафами, задержаниями и уголовными обвинениями под предлогом борьбы с экстремизмом”, причем “российское законодательство, направленное против „экстремизма“, не дает должного определения этого термина, что дает государству возможность преследовать за широкий объем ненасильственной, неполитической религиозной деятельности”.

“На Северном Кавказе силовые структуры действовали с полной безнаказанностью, арестовывая и похищая людей, заподозренных даже в малейшей причастности к исламистским повстанцам... В оккупированном Россией Крыму российские власти продолжили похищать, пытать и сажать крымских татар-мусульман по собственному желанию”, — отмечается в отчете из США о состоянии религиозной свободы в мире.

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Как сообщал УНН, членов британской Палаты лордов Парламента планируют обязать полностью обнародовать свои деловые контакты с партнерами в России и Китае.