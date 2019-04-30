Помпео: Росія втручалася в американські вибори з 1974 року

"Маємо очікувати, що і в 2050 році росіяни все ще будуть це робити", - наголосив він.

Помпео, однак, зауважив, що втручання Росії у вибори не є чимось новим.

"Безсумнівно, вони загрожували нашим виборам у 1974 році, вони втручались в 80-х", - заявив Помпео.

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Дипломат вважає, що спектр загроз є більш широким і надходить не лише з Росії, але і з Китаю, Ірану та недержавних діячів. Ці загрози можуть стосуватись не лише виборів, але і діяльності інфраструктури, включаючи фінансову систему та телекомунікації.

Адміністрація Обами мала більше робити, щоб стримувати російське втручання.

"Росіяни втрутились. Це відбувалось перед виборами 2016 року, звичайно, вони мусили робити все можливе, щоб цьому запобігти", - говорить Помпео про адміністрацію Обами.

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Як повідомляв УНН, раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім готовий підвищувати ціну для РФ і йти на жорсткі дії за втручання в справи таких країн як Україна, Венесуела та інші країни, у вибори США в 2016 році.