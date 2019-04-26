Директор ФБР: Росія є значною загрозою для контррозвідки

На питання в Раді щодо оцінки спецпрокурора Роберта Мюллера російського втручання у 2016 році як "широке і систематичне", Рей сказав, що згоден щодо серйозності загрози.

Рей заявив, що вважає, що суперник США "є дуже серйозну загрозу для контррозвідки", пише видання.

"Вони використовують соціальні мережі, ...щоб спробувати розкрутити нас і зіштовхнути нас один з одним і підірвати віру американців у демократію. Це не просто загроза під час виборчого циклу. Це майже 365 днів на рік", - цитує главу ФБР Daily Beast.

За його словами, Росія використовувала цю тактику в середньостроковій перспективі 2018 року, але його агентство не побачило "ніякого істотного впливу на інфраструктуру виборів або інфраструктуру кампанії" під час виборів.

Поява Рея в CFR відбувається через два тижні після випуску звіту Мюллера, в якому детально описується, як росіяни використовували кібертактіку, щоб втручатися у вибори 2016 року, і через кілька днів після того, як з'явилися новини про те, що Білий дім проігнорував спроби представників національної безпеки зосередитися на загрозі, яку Росія представляє для виборів в США.

Як повідомляв УНН, раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім готовий підвищувати ціну для РФ і йти на жорсткі дії за втручання в справи таких країн як Україна, Венесуела та інші країни, у вибори США в 2016 році.