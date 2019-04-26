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Директор ФБР: Россия является значительной угрозой для контрразведки

Директор ФБР: Россия является значительной угрозой для контрразведки

Киев  •  УНН

 • 14695 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Россия представляет очень серьезную угрозу для США в сфере разведки. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в пятницу в Совете по международным делам США, передает УНН, ссылаясь на CNN.

На вопрос в Совете относительно оценки спецпрокурора Роберта Мюллера российского вмешательства в 2016 году как "широкое и систематическое", Рэй сказал, что согласен относительно серьезности угрозы.

Рэй заявил, что считает, что соперник США "представляет собой очень серьезную угрозу для контрразведки", пишет издание.

"Они используют социальные сети,… чтобы попытаться раскрутить нас и столкнуть нас друг с другом и подорвать веру американцев в демократию. Это не просто угроза во время избирательного цикла. Это почти 365 дней в году", - цитирует главу ФБР Daily Beast.

По его словам, Россия использовала эту тактику в среднесрочной перспективе 2018 года, но его агентство не увидело "никакого существенного влияния на инфраструктуру выборов или инфраструктуру кампании" во время выборов.

Появление Рэя в CFR происходит через две недели после выпуска отчета Мюллера, в котором подробно описывается, как русские использовали кибертактику, чтобы вмешиваться в выборы 2016 года, и спустя несколько дней после того, как появились новости о том, что Белый дом проигнорировал попытки представителей национальной безопасности сосредоточиться на угрозе, которую Россия представляет для выборов в США.

Как сообщал УНН, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом готов повышать цену для РФ и идти на жесткие действия за вмешательство в дела таких стран как Украина, Венесуэла и другие страны, в выборы США в 2016 году.

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