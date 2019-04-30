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Помпео: Россия вмешивалась в американские выборы с 1974 года

Помпео: Россия вмешивалась в американские выборы с 1974 года

Киев  •  УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео ожидает, что Россия будет десятилетиями пытаться вмешаться в выборы США. Об этом он заявил главному редактору американского издания The Hill Бобу Кюсаку во время события в Раде международных отношений, сообщает УНН.

"Мы должны ожидать, что и в 2050 году россияне все еще будут это делать", - подчеркнул он.

Помпео, однако, заметил, что вмешательство России в выборы не является чем-то новым.

"Несомненно, они угрожали нашим выборам в 1974 году, они вмешивались в 80-х", - заявил Помпео.

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Дипломат считает, что спектр угроз является более широким и поступает не только из России, но и из Китая, Ирана и негосударственных деятелей. Эти угрозы могут касаться не только выборов, но и деятельности инфраструктуры, включая финансовую систему и телекоммуникации.

Администрация Обамы должна была предпринимать больше мер, чтобы сдерживать российское вмешательство.

"Русские вмешались. Это происходило перед выборами 2016 года, конечно, они должны были делать все возможное, чтобы это предотвратить", - говорит Помпео об администрации Обамы.

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Как сообщал УНН, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом готов повышать цену для РФ и идти на жесткие действия за вмешательство в дела таких стран как Украина, Венесуэла и другие страны, в выборах США в 2016 году.

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