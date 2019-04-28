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Парламентарів Великої Британії змусять звітувати про ділові контакти з Росією та Китаєм

Київ • УНН

 • 8691 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Членів британської Палати лордів Парламенту планують зобов’язати повністю оприлюднювати свої ділові контакти з партнерами в Росії та Китаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sunday Times.

“Кроком, який дехто називає „новою холодною війною“, уряд пропонує запровадити зміни до правил Палати лордів, щоб змусити членів палати оприлюднювати повний спектр їх бізнес-інтересів з китайськими та російськими партнерами”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у виданні повідомляється, що додатково планується запровадження закону про шпигунство, щоб боротися з іноземними шпигунами, які працюють у банках та інших бізнес-установах Великої Британії. Цей закон спрямований на спрощення процедури депортації з Великої Британії тих, кого підозрюють у шпигунстві, навіть попри те, що вони знаходяться в країні на законних підставах.

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Нагадаємо, 26 квітня суд у Вашингтоні засудив в п’ятницю заарештовану в США російську шпигунку Марію Бутіну до 18 місяців позбавлення волі.

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