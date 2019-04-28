Парламентариев Великобритании заставят отчитываться о деловых контактах с Россией и Китаем

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110024 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112735 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113685 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141722 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115043 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140027 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламентариев Великобритании заставят отчитываться о деловых контактах с Россией и Китаем

Парламентариев Великобритании заставят отчитываться о деловых контактах с Россией и Китаем

Киев  •  УНН

 • 8690 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Членов британской Палаты лордов Парламента планируют обязать полностью обнародовать свои деловые контакты с партнерами в России и Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Times.

"Шагом, который некоторые называют "новой холодной войной", правительство предлагает ввести изменения в правила Палаты лордов, чтобы заставить членов палаты обнародовать полный спектр их бизнес-интересов с китайскими и российскими партнерами", - говорится в сообщении.

В частности, в издании сообщается, что дополнительно планируется введение закона о шпионаже, чтобы бороться с иностранными шпионами, которые работают в банках и других бизнес-учреждениях Великобритании. Этот закон направлен на упрощение процедуры депортации из Великобритании тех, кого подозревают в шпионаже, даже несмотря на то, что они находятся в стране на законном основании.

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Напомним, 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США русскую шпионку Марию Бутина до 18 месяцев лишения свободы.

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