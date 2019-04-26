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Суд засудив Бутіну до 18 місяців в'язниці

Суд засудив Бутіну до 18 місяців в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Суд у Вашингтоні засудив в п'ятницю заарештовану в США росіянку Марію Бутіну до 18 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє ТАСС із залу суду, передає УНН.

"Я вважаю, що Бутіна повинна бути засуджена до 18 місяців тюремного ув'язнення", - зазначила головуюча на цьому процесі суддя Таня Чаткен.

Таким чином вона не стала слідувати рекомендаціям адвокатів Бутіної, яка перебуває в ув'язненні вже дев'ять місяців, які наполягали на терміні ув'язнення, рівному вже відбутого росіянкою під вартою, і задовольнила прохання прокуратури.

Як повідомляв УНН, згідно з поширеним Мін'юстом документам, Бутіна "працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ". Мін'юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом. У заяві наголошується, що росіянці може загрожувати до п'яти років позбавлення волі, проте вона залишається невинною до тих пір, поки її вина не буде доведена судом.

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