Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

"Я считаю, что Бутина должна быть приговорена к 18 месяцам тюремного заключения", - отметила председательствующая на этом процессе судья Таня Чаткэн.

Таким образом она не стала следовать рекомендациям адвокатов находящейся в заключении уже девять месяцев Бутиной, которые настаивали на сроке заключения, равному уже отбытому росиянкой под стражей, и удовлетворила просьбу прокуратуры.



Как сообщал УНН, согласно распространенным Минюстом документам, Бутина “работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ”. Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока её вина не будет доказана судом.