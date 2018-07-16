У США затримали росіянку за незареєстровану діяльність на користь РФ

У ньому стверджується, що 29-річна Бутіна “діяла в якості агента Росії на території Сполучених Штатів, розвиваючи відносини з американськими громадянами і отримуючи доступ в організації, які впливають на американську політику, з метою просування інтересів РФ”. Відповідно до викладеної в обвинувальному висновку інформацією, Бутіна “працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ”. Мін’юст звернув увагу на те, що цей представник російської влади був у квітні 2018 року включений до списку санкцій мінфіну США.

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Мін’юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і нібито займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом. У заяві наголошується, що росіянці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, проте вона залишається невинною доти, поки її вину не буде доведено судом.

Слухання у справі Бутини призначені на 18 липня в суді округу Колумбія, до цього дня вона буде залишатися під вартою, йдеться в документі.

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Нагадаємо, Twitter призупинив дію двох акаунтів, пов’язаних зі 12 росіянами, співробітниками головного управління Генштабу Збройних сил Росії, звинуваченими спецпрокурором Робертом Мюллером у втручанні в американські вибори у 2016 році.