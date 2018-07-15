Росія використовує соцмережі для роз'єднання американців

За версією Нільсен, розвідувальне співтовариство США зафіксувало “наполегливі спроби Росії використовувати соціальні мережі, висловлювання співчуваючих осіб та інші підходи, щоб посіяти розбіжності і викликати роз’єднаність серед американців, проте це не обов’язково сфокусовано на окремих політиках або політичних кампаніях”. Нільсен також виступила з твердженням, що “немає свідчень про те, що Росія націлюється на проміжні вибори 2018 року в таких же масштабах і з таким же розмахом, як вона діяла в 2016 році”.

Нільсен також прокоментувала пред’явлення в п’ятницю заочних звинувачень 12 співробітникам військової розвідки РФ у рамках розслідування обставин іноземного втручання в хід американських виборів у 2016 році. “Вчорашні звинувачення щодо російських співробітників розвідки демонструють, що ми не потерпимо втручання в наші демократичні процеси і що іноземне втручання тягне за собою наслідки”, — стверджувала вона.

Нагадаємо, Twitter призупинив дію двох акаунтів, пов’язаних зі 12 росіянами, співробітниками головного управління Генштабу Збройних сил Росії, звинуваченими спецпрокурором Робертом Мюллером у втручанні в американські вибори у 2016 році.