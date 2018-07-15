Twitter призупинив дію пов'язаних зі 12 росіянами акаунтів

“Облікові записи були заблоковані через зв’язок з мережею акаунтів, які раніше були заблоковані за діяльність, що порушує наші правила”, — уточнив співрозмовник агентства.

Сервіс мікроблогів призупинив дію облікових записів @DCLeaks_ і @ Guccifer_2, назви яких згадувалися в обвинувальному висновку про масштабну змову, пов’язану зі зломом і публікацією документів. У висновку спецпрокурора стверджується, що приблизно з червня 2016 року змовники випустили десятки тисяч вкрадених листів і документів “зі використанням фіктивних онлайн-персонажів, в тому числі “DCLeaks” і “Guccifer 2.0”.

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Мін’юст США 13 липня заочно пред’явив звинувачення 12 росіянам, співробітниками колишнього ГРУ. За даними міністерства, вони пов’язані зі зломом листування кандидата в президенти США від “Демократичної партії” Хілларі Клінтон і мереж цієї партії.

За даними Мюллера, в справі в тому числі згадуються три офіцери військової частини 74455 на вулиці Кірова в підмосковних Хімках — полковник Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін і Анатолій Корольов. Спецпрокурор запевняє, що цей підрозділ публікував компромати через створені ним ж сайти DCLeaks і “румунського хакера” Guccifer 2.0.

Нагадаємо, в боротьбі з поширенням неправдивої інформації соціальна мережа Twitter у травні та червні цього року закрила понад 70 мільйонів облікових записів користувачів.