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Twitter має намір видалити мільйони підозрілих акаунтів

Twitter має намір видалити мільйони підозрілих акаунтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Twitter має намір видалити десятки мільйонів підозрілих акаунтів, які могли бути створені для їх використання виключно в якості фейкових користувачів даної соцмережі. Про це повідомила в середу газета The New York Times, інформує УНН.

Як вона зазначає, багато користувачів Twitter спеціально збільшують число своїх передплатників за допомогою ботів, щоб підвищити популярність і престиж особистого мікроблогу, які можна використовувати для розширення впливу в онлайн-просторі, а також з метою реклами і бізнесу. Багато таких автоматично створених акаунтів продаються за гроші в тому числі невеликими фірмами, спеціально створеними для цих цілей.

Як повідомляє видання, Twitter оголосив боротьбу фейковим користувачам і вже з четверга має намір почати масштабну кампанію з їх видалення. Соцмережа не стала називати точну кількість акаунтів, які підлягають блокуванню, однак, за даними газети, видалені можуть бути “десятки мільйонів” підозрілих облікових записів, що використовуються для збільшення числа передплатників. Загальна кількість акаунтів в сервісі таким чином може зменшитися приблизно на 6%, пише видання.

“Ми не хочемо спонукати користувачів до покупки фейкових акаунтів для штучного збільшення числа передплатників, так як це не є точним критерієм чийогось впливу на платформі або в світі”, — наводить газета слова одного з віце-президентів Twitter Дела Харві.

За даними газети, ситуація з фальшивими передплатниками в Twitter і їх використанням для розширення свого політичного та комерційного впливу в соцмережах привернула увагу влади деяких штатів США і низки законодавців в американському Конгресі. Вони виступили із закликом до Федеральної комісії з торгівлі США втрутитися в ситуацію.

Як повідомляв УНН, українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter.

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