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Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов

Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов

Киев  •  УНН

 • 11150 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Twitter намерен удалить десятки миллионов подозрительных аккаунтов, которые могли быть созданы для их использования исключительно в качестве фейковых пользователей данной соцсети. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, сообщает УНН.

Как она отмечает, многие пользователи Twitter специально увеличивают число своих подписчиков с помощью ботов, чтобы повысить популярность и престиж личного микроблога, которые можно использовать для расширения влияния в онлайн-пространстве, а также в целях рекламы и бизнеса. Многие такие автоматически создаваемые аккаунты продаются за деньги в том числе небольшими фирмами, специально созданными для этих целей.

Как сообщает издание, Twitter объявил борьбу фейковым подписчикам и уже с четверга намеревается начать масштабную кампанию по их удалению. Соцсеть не стала называть точное число аккаунтов, подлежащих блокировке, однако, по данным газеты, удалены могут быть “десятки миллионов” подозрительных учетных записей, использующихся для увеличения числа подписчиков. Общее число аккаунтов в сервисе таким образом может уменьшиться примерно на 6%, пишет издание.

“Мы не хотим побуждать пользователей к покупке фейковых аккаунтов для искусственного увеличения числа подписчиков, так как это не является точным критерием чьего-либо влияния на платформе или в мире”, — приводит газета слова одного из вице-президентов Twitter Дела Харви.

По данным газеты, ситуация с фальшивыми подписчиками в Twitter и их использованием для расширения своего политического и коммерческого влияния в соцсетях привлекла внимание властей некоторых штатов США и ряда законодателей в американском Конгрессе. Они выступили с призывом к Федеральной комиссии по торговле США вмешаться в ситуацию.

Как сообщал УНН, украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.

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