Українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter

За останні дні на сторінці з'явилися тисячі негативних оцінок з коментарями "Слава Україні!" різними мовами.

Станом на 9:00 10-го липня вже 151 тисячя користувачів поставили офіційній сторінці ФІФА мінімально можливу оцінку в один бал.



Одним Facebook українські користувачі не обмежилися, "атакував" і Twitter. Вболівальники залишили вже десятки тисяч негативних відгуків на сторінці FIFA у Twitter, супроводивши їх хештегом #GlorytoUkraine.

Нагадаємо, раніше на захист хорватського футболіста Віди виступила Федерація футболу України. За словами президента ФФУ Павелка, до УЄФА і ФІФА від України були відправлені відповідні листи з проханням не карати Віду, тому як він "має право висловлювати свою повагу Україні і українським уболівальникам". У ФІФА, тим часом, вже "розглянули" висловлювання Види і вирішили поки не застосовувати до футболіста штрафних санкцій, обмежившись винесенням попередження.







#GloryToUkraine , пропоную всім так починати кожен твіт