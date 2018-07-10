Українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Офіційна сторінка ФІФА у соціальній мережі Facebook стрімко впала в рейтингу до 1,4 зірки з можливих 5. Про це повідомляє УНН.
За останні дні на сторінці з'явилися тисячі негативних оцінок з коментарями "Слава Україні!" різними мовами.
Станом на 9:00 10-го липня вже 151 тисячя користувачів поставили офіційній сторінці ФІФА мінімально можливу оцінку в один бал.
Одним Facebook українські користувачі не обмежилися, "атакував" і Twitter. Вболівальники залишили вже десятки тисяч негативних відгуків на сторінці FIFA у Twitter, супроводивши їх хештегом #GlorytoUkraine.
Нагадаємо, раніше на захист хорватського футболіста Віди виступила Федерація футболу України. За словами президента ФФУ Павелка, до УЄФА і ФІФА від України були відправлені відповідні листи з проханням не карати Віду, тому як він "має право висловлювати свою повагу Україні і українським уболівальникам". У ФІФА, тим часом, вже "розглянули" висловлювання Види і вирішили поки не застосовувати до футболіста штрафних санкцій, обмежившись винесенням попередження.
#GloryToUkraine , пропоную всім так починати кожен твіт— natalia sklyarska (@babaysk) 10 июля 2018 г.