Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter

За последние дни на странице появились тысячи негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках.

По состоянию на 9:00 10-го июля уже 151 тысяч пользователей поставили официальной странице ФИФА минимально возможную оценку в один балл.



Одним Facebook украинские пользователи не ограничились, "атаковал" и Twitter. Болельщики оставили уже десятки тысяч негативных отзывов на странице FIFA в Twitter, сопроводив их хэштегом #GlorytoUkraine.

Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста Виды выступила Федерация футбола Украины. По словам президента ФФУ Павелко, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, так как он "имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам". В ФИФА, тем временем, уже "рассмотрели" высказывания Виды и решили пока не применять к футболисту штрафных санкций, ограничившись вынесением предупреждения.







#GloryToUkraine , предлагаю всем так начинать каждый твит