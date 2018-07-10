Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Официальная страница ФИФА в социальной сети Facebook стремительно упала в рейтинге до 1,4 звезды из возможных 5. Об этом сообщает УНН.
За последние дни на странице появились тысячи негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках.
По состоянию на 9:00 10-го июля уже 151 тысяч пользователей поставили официальной странице ФИФА минимально возможную оценку в один балл.
Одним Facebook украинские пользователи не ограничились, "атаковал" и Twitter. Болельщики оставили уже десятки тысяч негативных отзывов на странице FIFA в Twitter, сопроводив их хэштегом #GlorytoUkraine.
Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста Виды выступила Федерация футбола Украины. По словам президента ФФУ Павелко, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, так как он "имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам". В ФИФА, тем временем, уже "рассмотрели" высказывания Виды и решили пока не применять к футболисту штрафных санкций, ограничившись вынесением предупреждения.
#GloryToUkraine , предлагаю всем так начинать каждый твит- natalia sklyarska (@babaysk) 10 июля 2018 г.