ФІФА оштрафувала хорвата Вукоєвіча "за неспортивну поведінку" після матчу ЧС з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення оштрафувати члена делегації національної збірної Хорватії Огнена Вукоєвича за неспортивну поведінку після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з командою Росії. Про це повідомляє прес-служба ФІФА, інформує УНН.
Після матчу, в якому хорвати обіграли збірну Росії в серії пенальті, з’явилося відео з роздягальні хорватської команди, в якому захисник збірної Домагой Віда крикнув “Слава Україні!”, А Вукоєвич сказав, що присвячує перемогу Україні.
Згодом, Хорватський футбольний союз скасував акредитацію колишнього півзахисника збірної Огнена Вукоєвича на Чемпіонат Світу з футболу — 2018 і звільнив його від обов’язків одного з помічників тренера збірної.
Як повідомляв УНН, українські футбольні вболівальники відреагували на відео-звернення захисника збірної Хорватії Домагоя Виду зі словами підтримки Україні.