ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича "за неспортивное поведение" после матча ЧМ с россиянами

После матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул “Слава Украине!”, А Вукоевич сказал, что посвящает победу Украины.

Впоследствии, Хорватский футбольный союз отменил аккредитацию бывшего полузащитника сборной Огнена Вукоевича на Чемпионат Мира по футболу — 2018 и освободил его от обязанностей одного из помощников тренера сборной.

Как сообщал УНН, украинские футбольные болельщики отреагировали на видео-обращение защитника сборной Хорватии Домагоя Вида со словами поддержки Украины.