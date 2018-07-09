ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича "за неспортивное поведение" после матча ЧМ с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, информирует УНН.
После матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул “Слава Украине!”, А Вукоевич сказал, что посвящает победу Украины.
Впоследствии, Хорватский футбольный союз отменил аккредитацию бывшего полузащитника сборной Огнена Вукоевича на Чемпионат Мира по футболу — 2018 и освободил его от обязанностей одного из помощников тренера сборной.
Как сообщал УНН, украинские футбольные болельщики отреагировали на видео-обращение защитника сборной Хорватии Домагоя Вида со словами поддержки Украины.