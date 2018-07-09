Українські футбольні фани подякували Віді за вітання

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Українські футбольні вболівальники відреагували на відео-звернення захисника збірної Хорватії Домагоя Виду зі словами підтримки Україні, передає УНН.

Під час товариського матчу "Динамо" зі швейцарським "Люцерном" на зборах в Австрії, вболівальники вивісили плакат з написом на хорватській мові "Дякуюємо, Домагой".

Відповідне фото з'явилося в групі Troublemakers&Ultras Action в соціальній мережі Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси не захистили Виду через свою проросійську позицію

Нагадаємо, раніше на захист хорватського футболіста виступила Федерація футболу України.

За словами президента ФФУ Павелка, до УЄФА і ФІФА від України були відправлені відповідні листи з проханням не карати Виду, тому як він "має право висловлювати свою повагу Україні і українським уболівальникам".

У ФІФА, тим часом, вже "розглянули" висловлювання Види і вирішили поки не застосовувати до футболіста жодних санкцій.

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