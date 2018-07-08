Павелко заступився за Віду перед ФІФА і УЄФА

"Ми оперативно направили до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, а й, в першу чергу, людину, який має право на свою позицію і поважає нашу країну!!! І Віда зіграє в півфіналі ЧС-2018! Слава Хорватії! Слава Україні!!!", - написав Павелко.

Він також зазначив, що, на його думку, Віда і вся збірна Хорватії заслужили право грати в півфіналі ЧС-2018.

"Федерація футболу України і я особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди після перемоги команди в чвертьфіналі ЧС-2018: своєю яскравою грою і бійцівськими якостями Віда, як і вся збірна Хорватії, заслужив право брати участь в півфіналі турніру!", - сказано в публікації президента ФФУ.

Павелко також уточнив, що у Віди в Україні залишилося багато друзів, уболівальників, і футболіст має повне право висловлювати свою думку і повагу до них.

"У футболіста, який багато років захищав честь київського Динамо і жив в столиці України в дуже важкий для нашої країни час, залишилося тут багато друзів і уболівальників, що заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм! За останні кілька років звернення "Слава Україні!" Стало для наших громадян символом незламності і патріотизму! І цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян!", - резюмував Павелко.

Як повідомляв УНН, після перемоги над росіянами на чемпіонаті світу з футболу, двоє гравців - захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки України.

"Слава Україні, давай, давай!" - каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!".

Пізніше російські журналісти змусили Віду виправдовуватися за свої слова. Відповідаючи на їхні запитання, він уточнив, що "це перемога (над збірною Росії) - для Хорватії".

"Ніякої політики", - уточнив хорватський футболіст.

ФІФА почала перевірку цього випадку.