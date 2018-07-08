ФИФА может дисквалифицировать Виду за приветствие Украины после поражения российской сборной

"FIFA изучает различные сообщения об этом матче, а также потенциальные доказательства, касающиеся упомянутого дела. Пожалуйста, поймите, пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не сможем это комментировать", - заявили в FIFA.

Как отмечает издание, в соответствии с дисциплинарным кодексом FIFA, руководство не позволяет футболистам выражать политические лозунги, тогда как в главе 54 говорится, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет отстранен на два матча, с него будет взыскан минимальный штраф в размере 5000 швейцарских франков (4295 евро)".

Напомним, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В полуфинале Хорватия противостоять сборной Англии.

Как сообщал УНН, после победы сборной над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами поддержки Украины.

"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

Как сообщал УНН, позже российские журналисты вынудили Вида оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он уточнил, что "это победа (над сборной России) - для Хорватии".

"Никакой политики", - уточнил хорватский футболист.

Также отметим, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.