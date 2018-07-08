ФИФА может дисквалифицировать Виду за приветствие Украины после поражения российской сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Международному руководящему органу футбола FIFA "сообщили" о видеообращении защитника футбольной сборной Хорватии Домагоя Виды, которое он записал вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над сборной России на чемпионате мира. FIFA изучает этот инцидент, передает УНН со ссылкой на The Sun.
"FIFA изучает различные сообщения об этом матче, а также потенциальные доказательства, касающиеся упомянутого дела. Пожалуйста, поймите, пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не сможем это комментировать", - заявили в FIFA.
Как отмечает издание, в соответствии с дисциплинарным кодексом FIFA, руководство не позволяет футболистам выражать политические лозунги, тогда как в главе 54 говорится, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет отстранен на два матча, с него будет взыскан минимальный штраф в размере 5000 швейцарских франков (4295 евро)".
Напомним, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В полуфинале Хорватия противостоять сборной Англии.
Как сообщал УНН, после победы сборной над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами поддержки Украины.
"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".
Как сообщал УНН, позже российские журналисты вынудили Вида оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он уточнил, что "это победа (над сборной России) - для Хорватии".
"Никакой политики", - уточнил хорватский футболист.
Также отметим, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.