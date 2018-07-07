Збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018

Основний і додатковий час матчу завершився внічию — 2: 2. На 31-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник збірної Росії Денис Черишев, забивши свій четвертий гол на турнірі, на 39-й хвилині нападник хорватів Андрій Крамаріч зрівняв рахунок. На 101-й хвилині захисник та екс-динамівець Домагой Віда вивів збірну Хорватії вперед, а на 115-й хвилині матч у серію пенальті перевів захисник збірної Росії Маріо Фернандес. У серії одинадцятиметрових ударів точнішими виявилися хорвати — 4:3.

У півфіналі збірна Хорватії зіграє з командою Англії, яка в матчі 1/4 фіналу з рахунком 2:0 здобула перемогу над командою Швеції. Гра пройде 11 липня в Москві на стадіоні “Лужники” (20:00 за київським часом). В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції і Бельгії, матч пройде 10 липня в Санкт-Петербурзі (21:00). Фінал турніру відбудеться 15 липня в “Лужниках” (18:00).